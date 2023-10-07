Будет ли новая программа по льготной ипотеке, сообщили в Нацбанке

Существуют ли планы по новой программе льготного ипотечного кредитования, рассказал глава Нацбанка Казахстана, передает Zakon.kz

По словам главый Нацбанка, сейчас при участии регулятора реализуется только одна льготная ипотечная программа.

«У нас есть программа «7–20–25″, которую мы обещали, по поручению главы государства, и будем вести ее как минимум до 2029 года. У нас есть планы, бюджеты и все что поручено мы выполним. По новой ипотечной программе, если такая программа нужна, то она должна финансироваться за счет правительства, либо за счет акимов или на средства государственных холдингов», — сообщил Тимур Сулейменов.

Дополнительных льготных программ по ипотеке, кроме «7–20–25» со стороны Нацбанка нет, подчеркнул спикер.

«Я не против льготных программ, действительно каким-то слоям населения нужно помогать. Но во-первых, это должно делать правительство, а во-вторых, нужно очень четко сегментировать и помогать только тем, кому требуется помощь, а если просто вливать деньги в рынок, это приведет к перегреву рынка и снижению доступности для широких масс», — сказал Тимур Сулейменов.

Глава казахстанского Центробанка напомнил, что по законодательству его ведомство не занимается напрямую ипотечными программами, автокредитованием или программами поддержки индустриальных прорывных проектов.

«На каких-то этапах, когда был ковид, или возникают другие социальные сложности, конечно, Национальный банк может выйти вперед и также подставить плечо, и совместно с правительством реализовывать какие-то программы. Но сейчас у нас стабильная ситуация. Рост экономики 4,9%, хорошие инвестиции в основной капитал. Почти 4,7% – чуть ли не исторически низкая безработица, то есть экономика у нас идет на полном ходу. Сейчас каких-то кризисных явлений нет, чтобы Нацбанк, забросив свои основные функции, побежал печатать деньги и поддерживать программы по нерыночному кредитованию», — говорит Тимур Сулейменов.

Также спикер прокомментировал вопросы связанные с кредитованием казахстанцев, в частности существует ли необходимость в снижении ставок по потребительским кредитам.

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