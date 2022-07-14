Будет ли объезд? О ремонте Аятского моста сообщили в костанайском филиале «Казавтожола»

Уже к сентябрю этого года на участке дороги республиканского значения от Аятского моста до Тобола, а это 24 километра, должны завершить дорожные работы.

Открыть движение обещают и на реконструируемом участке от Рудного до Аятского моста. Сдача объекта запланирована на следующий год, но чтобы зимой не доставлять неудобства автомобилистам, дорогу обещают открыть раньше. Текущий ремонт ждет и Аятский мост. Его состояние уже давно вызывает много нареканий.

«Уже конкурсные процедуры завершились, сейчас заключается договор и приступят уже к Аятскому мосту. Объезда не будет. Там снятие покрытия по половинке будем делать. Здесь ничего страшного нет. Кроме того, мы выполняем ремонт автодороги «Екатеринбург-Алматы» 700-714 км. Это в районе Севастопольского, 14 километров», — сообщил руководитель костанайского областного филиала АО «НК Казавтожол» Андрей Горват.

Продолжается и средний ремонт на 6 участках дорог — это в Карабалыке в сторону таможни, в Федоровском районе вблизи Пешковки, а также работы ведутся на 4 участках дороги от Костаная в сторону Есиля, через Аулиекольский район. Также республиканцам переданы 2 дороги — в Житикаринском районе это Чайковка-Марьиновка, в Денисовском — Аршалы-Комаровка.

«Сейчас по Аршалы-Комаровке мы проводим конкурсные процедуры, что уже предусмотреть среднйи ремонт на следующий год в сторону Аршалов. От Зааятской трассы, это 30 километров. Сейчас ведомственная экспертиза и будем проводить. Кроме того сейчас объявили конкурс на проведение среднего ремонта холодным ресайклингом от Аркалыка до границы с Акмолинской областью. Протяженность 38 километров», — говорит Горват.

Также уже разыгран конкурс на ремонт дороги от села Муктиколь в Житикаринском районе до границы области. Это позволит открыть выход на Россию и разгрузить таможенный пост «Кайрак». Работы будут вестись три года. Также Андрей Горват отметил, что отключение газа в регионе на работе дорожных служб не отразится.

«Если говорить, что это совсем не повлияет — это неправда. Но мы сейчас отрабатываем. У нас 2 завода асфальтобетонных, которые будут выпускать асфальтовую смесь на угле работают они. И производительность довольно неплохая», — сказал Андрей Горват.

Срывов сроков не будет, отмечает Андрей Горват. Ситуацию мониторят ежедневно, ход работ отслеживают по графикам. Это позволяет держать все на контроле.

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