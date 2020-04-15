Будет ли перерасчет за обучение для студентов Костанайской области

Дистанционное обучение в КГУ не повлияет на стоимость обучения. Цена за учёбу останется той же, что и была предусмотрена по договору в начале года. При этом руководство вуза обещает, что студентов, которые не смогут внести оплату вовремя, отчислять не будут alau.kz

Онлайн-форма обучения среди студентов заставила задуматься об оплате за учебу. Обычно, так называемая дистанционка, стоит дешевле очного обучения. Отсюда надежда, что оплату могут пересмотреть. Но ректор КГУ заявила об обратном.

«То, что мы сейчас перешли из 10 месяцев образовательной программы года на текущий период мы только месяц в режиме ЧП в дистанционных технологиях – образовательных технологиях. Поэтому сказать, что это полностью дистанционное, мы не можем. И перерасчета не будет,»- сообщила Алма Дощанова, ректор КГУ им. А.Байтурсынова.

Свои слова Алма Дощанова аргументировала следующим. Студенты связаны договорными обязательствами. Нарушать их нельзя. К тому же университет несет непредвиденные затраты по организации новой формы обучения. Для получения отсрочки в платежах тоже нет общего правила. Каждый случай будет рассматриваться администрацией индивидуально. Но есть и хорошая новость.

«Из-за того, что кто-то не погасил задолженность, никто не будет отчислен. А если это последний курс – тем более. Такое решение принято на уровне Правительства. Мы понимаем объективно сложившиеся условия,»- рассказала Алма Дощанова.

Платежи пересмотрят только тем, кто проживал в общежитии. Сейчас там осталось всего 4 студента КГУ. Остальные разъехались по домам. Платить, несмотря на то, что студенты не пользуются комнатами, им не придется. Еще один важный вопрос — в какой форме организуют сессию и итоговые экзамены. Ведь они, как и сама учеба должны пройти удаленно.

«Университет готов обеспечить три формы экзамена. Первое – компьютерное тестирование, второе – творческое задание, третье – устный экзамен онлайн. Форму экзамена определит ведущий преподаватель с учетом мнения студентов. Предполагаем, что наиболее частой будет привычное компьютерное тестирование,»- сказала Алма Дощанова.

Что делать с защитой дипломных и магистерских работ пока не решили. Этот вопрос еще находится на стадии обсуждения. Между тем в онлайн-обучении ректор КГУ увидела перспективу. По ее словам вполне вероятно, что после снятия режима ЧП часть предметов переведут на дистанционку.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.