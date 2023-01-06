USD 465.93
EUR 494.91
RUB 6.53
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Будет ли повторная индексация пенсии в Казахстане, рассказал Кульгинов

Будет ли повторная индексация пенсии в Казахстане, рассказал Кульгинов

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать повторную индексацию пенсии и пособий, сообщает zakon.kz.

Алтай Кульгинов напомнил, что в прошлом году была индексация пенсий. Эти меры, по его словам, были направлены на то, чтобы повысить доходы населения.

«По пенсиям было повышение. В этом году инфляция тоже побила рекорды. Этого никто не скрывает. Поэтому в перспективе тоже индексация будет производиться. В этом году уже решение принято», — сказал Алтай Кульгинов.

При этом он указал на то, что наряду с соцвыплатами в стране были повышены зарплаты врачей, медицинских работников и учителей.

«В целом, по всем отраслям повышается заработная плата. Еще у частных компаний. У нас имеются трехсторонние договора между профсоюзами, работодателями и местными исполнительными органами. Эта работа будет производиться на постоянной основе», — отметил Алтай Кульгинов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Кто и когда может подать заявление на процедуры банкротства и восстановления платежеспособности?