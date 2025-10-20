Глава АО KEGOC Наби Айтжанов сообщил о возможном дефиците электроэнергии в стране в предстоящий осенне-зимний период. Прогнозные данные он озвучил на заседании Общественного совета фонда «Самрук-Казына», передает Kazinform.

По словам Айтжанова, с октября 2025 по март 2026 года Казахстан ожидает дефицит как по мощности, так и по объему электроэнергии.

«При прогнозируемой максимальной нагрузке в 17,6 гигаватта, генерация отечественных электростанций составит около 16,7 гигаватта. Таким образом, дефицит мощности прогнозируется на уровне 0,9 гигаватта. Ежемесячный недостаток электроэнергии может достигать от 125 до 330 миллионов киловатт-часов. В целом за зимний период дефицит превысит один миллиард киловатт-часов», — отметил председатель правления KEGOC.

Чтобы избежать перебоев, нехватку энергии планируют компенсировать за счет импорта из соседних энергосистем — России и Узбекистана.

Айтжанов подчеркнул, что KEGOC совместно с энергетическими компаниями работает над повышением устойчивости энергосистемы страны, включая оптимизацию графиков генерации и развитие сетевой инфраструктуры.

