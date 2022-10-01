Будет ли тепло? Какой будет погода в октябре, рассказали синоптики

В первой декаде октября солнечная погода порадует жителей страны.

Вынос тепла с восточного побережья Средиземного моря ожидается в течение первой декады, а во второй и третьей декадах октября возможны частые влиянияхолодных арктических воздушных масс. В результате средняя за месяц температура воздуха прогнозируется около климатической нормы на большей части республики, выше нормы на 1°С на юго-востоке и востоке Казахстана, ниже нормы на 1°С на крайнем севере—западе страны.

В октябре текущего года количество осадков прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы — на северо-востоке страны и в горных районах юга, юго-востока ивостока республики.

В первой декаде на большей части республики в ночные часы отрицательные температуры воздуха, с влиянием отрога антициклона, все еще сохранятся, а в дневное время прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха:

на севере, северо-западе, центре и востокеКазахстана ночью от -3-8°С до +2+7°С, днем от +3+8°С до +13+20°С;

на юге республики ночью от +2+7°С до +10+15°С, в горных и предгорных районах возможны заморозки до 2 градусов, днем от +13+23°С до +23+30°С.

На юго-западе страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от 15+20°С до +10+15°С, днем основной фон в пределах+23+28°С.

На западе и юго-востоке страны, спрохождением атмосферных фронтов, часто, в течение первой декады, ожидается дождь, в горных районах юго-востока страны — осадки (дождь, мокрый снег) и усиление ветра до 15-23 м/с.

На западе страны — колебание температуры воздуха ночью от +10+15°С до +5+10°С, днем от +17+25°С до +12+20°С;

На юго-востоке Казахстана ожидается повышение температуры воздуха ночью от +1+6°С до +10+15°С, в горных и предгорных районахморозы ослабеют от -2-7°С до +3°С, днем потеплеет от +7+15°С до +23+30°С.

Во второй и третьей декадах октября на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды: дождь с переходом в мокрый снег, туман, гололед, в северной половине возможна низовая метель. Ожидается колебание температуры воздуха:

в западных регионах ночью от +3+8°С до —5-10°С, днем от +15+20°С до +3+8°С;

в северных, центральных, и восточных регионах республики ночью от 0,+5°С до -7-12°С, днем от +11+16°С до -3-8°С;

на юге, юго-востоке страны ночью от +7+12°С до -2-7°С, днем от +18+23°С до +5+10°С.

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