Будет ли успешным очередной этап пенсионной реформы в Казахстане?

С момента перехода инвестиционного управления к Нацбанку в 2014 году годовая реальная доходность пенсионных активов (ПА) лишь однажды, в 2018 году, в два раза переиграла инфляцию, показав 5,97% годовых, передает forbes.kz

В остальное же время реальный инвестиционный доход едва покрывал инфляцию, а три года доходность была вообще отрицательной. Накопленная доходность с апреля 2014-го по январь 2023 года составила 116,9% при накопленной инфляции в 116,1%. То есть за неполные 10 лет реальная доходность ПА сложилась в размере 0,8%, что меньше 0,1% в год.

Отсутствие внятных инвестиционных результатов связано прежде всего с конфликтом интересов, который сопровождал слияние ПА в государственный фонд. Государство не может быть одновременно владельцем пенсионного фонда и его регулятором. Контроль над пенсионными деньгами несет для государства репутационный риск. Низкая доходность нервирует общество и вызывает претензии к качеству управления. Уместно вспомнить, что причиной передачи ПА в государственный фонд называли слабую инвестиционную доходность частных НПФ. Минтруда, объясняя необходимость создания единого государственного фонда, обещало, что государственное управление повысит инвестиционную доходность пенсионных счетов, так как средства планируется направить на развитие МСБ и инфраструктурные проекты.

Однако эти планы остались на бумаге. В кризис 2008–2010 годов среди промышленных предприятий средней руки прошли дефолты и последующий их доступ к ПА ограничили. Ужесточение нормативов убило возможность вкладывать ПА в ценные бумаги кредитоспособных эмитентов с недостаточно высоким рейтингом. А государственные программы поддержки МСБ заслонили для открытого рынка многих привлекательных эмитентов.

Государственная гарантия покрывает сохранность пенсии по уровню инфляции на дату достижения пенсионного возраста. Поэтому Нацбанк прочно удерживает инвестиционный процесс в консервативном ключе во избежание риска потерь. Его устраивает инвестиционный доход на уровне или чуть выше инфляции – государственные гарантии в таком случае исполняются при минимальных расходах. Сейчас ПА «кормят» бюджет, квазигосударственные компании и немного частный бизнес – в основном покупаются облигации коммерческих банков. По факту, 45–50% в инвестиционном портфеле ПА занимают госбумаги.

Между тем, являясь безрисковым инструментом, ГЦБ предлагают инвесторам доходность гораздо ниже, чем инфляция. В прошлом году Минфин провел эмиссии облигаций с плавающим купоном, чтобы хоть чуть-чуть подняться по доходности к рыночным реалиям, так как инвесторы теряли интерес к аукционам ГЦБ. Но Минфину невыгодно полностью переходить на доходность по уровню инфляции, которая в 2023 году ожидается в среднем на уровне 15%. Очень дорого! В бытность частных НПФ последние просили за долгосрочные ГЦБ повышенную доходность – как компенсацию низкой прибыльности. В условиях ЕНПФ у Минфина нет необходимости «прогибаться» под ПА по доходности. Как ответ на претензии по низкой доходности можно рассматривать разрешение в 2021 году использовать ПА на текущие нужды населения – лечение и жилищные вопросы. Эксперты говорят о негативном влиянии этого шага на пенсионную систему, из которой были в результате выкачаны триллионы тенге.

МСБ – наше все?

Судя по всему, в правительстве вспомнили о старом обещании вкладывать ПА в инфраструктурные проекты и МСБ. Те, кто интересуется финансами, обратили внимание на сообщение Нацбанка о планах инвестировать ПА на общую сумму до 500 млрд тенге на рыночных условиях в облигации НУХ «Байтерек». Пресс-релиз Нацбанка на сегодня остается единственной официальной информацией о потенциальной сделке. Из документа известно, что привлеченные средства «Байтерек» направит на кредитование крупных проектов в машиностроении, металлургии, пищевой и легкой промышленности, строительной индустрии, инфраструктуре и других отраслях. Отбор проектов для финансирования и контроль за освоением выделенных средств будет осуществляться на уровне правительства.

В этом заявлении вкладчиков ЕНПФ заинтересуют две вещи. Во-первых, рыночные условия займа. 24 февраля Нацбанк оставил на текущем уровне в 16,75% базовую ставку, что больше говорит о позитивных сигналах, нежели о влиянии на денежный рынок. Стоимость фондирования и дальше будет крутиться вокруг двузначных значений. Даст ли «Байтерек» премию ЕНПФ при размещении облигаций? Сумма немаленькая и вряд ли будет привлекаться на короткий период. Ответ будет зависеть от того, какие проекты в перечисленных «Байтереком» отраслях могут «отбить» двузначную ставку, чтобы принести доход управляющему и вкладчикам фонда. Если проекты носят стратегический характер в рамках импортозамещения и модернизации реального сектора, то государству логично привлекать под них как можно более дешевые деньги. Как поведет себя инфляция в этот период – мало кто понимает, поскольку все давно признают, что она носит не монетарный характер и не зависит полностью от решений Нацбанка. К тому же Нацбанку стоило бы объяснить, какие альтернативные инструменты могут принести вкладчикам ЕНПФ больше доходности, чем облигации «Байтерека».

Во-вторых, важно понимать, во что обойдутся налогоплательщикам гарантии возвратности ПА, помимо громких заявлений о высоких кредитных рейтингах квазигосударственных компаний. Любое производство должно иметь рынок сбыта, иначе на его работе можно ставить крест. Внутренний рынок остается узким. Экспортные перспективы потенциальных проектов никто еще не раскрывал. Из перечисленных отраслей скорой отдачей и указанными перспективами характеризуется разве что автомобильное и жилищное строительство.

Еще одна информация по изменению инвестиционных действий ЕНПФ – возможность вкладывать ПА в финансовые инструменты МСБ, имеющие гарантию фонда «Даму» (дочерняя компания НУХ «Байтерек»). Такие поправки в законодательство готовит АРРФР. В настоящий момент «Даму» предлагает широкий набор финансовых инструментов: финансирование в рамках программ кредитования, субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, гарантирование кредитов. Согласно его стратегии, к 2023 году фонд должен стать национальным институтом развития – инициировать и реализовывать программы по поддержке микро-, малого и среднего предпринимательства. В годовом отчете «Даму» за 2021 год отмечается, что рост количества зарегистрированных предпринимателей опережает темпы роста действующих и свидетельствует о сдерживающих факторах для активного ведения бизнеса. Информация прошла на фоне сообщения о перевыполнении планов по инструменту гарантирования по новым проектам и проектам модернизации действующих производств.

В последний раз «Даму» выходил на открытый рынок в сентябре 2021 года с дебютным выпуском социальных облигаций в 1 млрд тенге. Пятилетние облигации разместились под 11,9% годовых при инфляции в 8,9% и базовой ставке в 9,5%. Половину выпуска купили институциональные инвесторы, и такие бумаги не числились в портфеле ЕНПФ на начало февраля 2023 года. В 2021 году фонд «Даму» получил чистую прибыль в 24 млрд тенге против 4,7 млрд в 2020 году. Хороший бэкграунд должен помочь фонду решить вопрос в пользу получения доступа к ПА. В таком случае к фонду «Даму» также возникнут вопросы по стоимости использования ПА и гарантиям возвратности. Все-таки МСБ всегда считался наиболее рисковым сегментом для инвестиций.

Заграница нам поможет

Как вариант для тех, кто считает инвестиции в государственные фонды малоинтересными, Нацбанк планирует разрешить вкладчикам ЕНПФ передать до 50% накоплений в частные управляющие компании (УК) без привязки к достаточности накоплений. Нововведение приведет к расширению для частных УК перечня финансовых инструментов и критериев допуска к управлению ПА. Здесь, наверное, можно ожидать выхода на казахстанский рынок нескольких иностранных компаний средней руки, так как объем средств недостаточно большой, чтобы привлечь грандов рынка.

В то же время Нацбанк требует, чтобы инвестиционная стратегия, в соответствии с которой частные управляющие компании будут инвестировать средства вкладчиков ЕНПФ, была достаточно сбалансирована. «За ее основу будет взята текущая инвестиционная стратегия, но с целью долгосрочной доходности по пенсионным активам некоторые возможности будут расширены», – отмечает заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.

Если ПА будут вкладываться в иностранные активы, у вкладчиков появится возможность понаблюдать за эффективностью управления местными и иностранными УК. По мнению экспертов, вопрос с инструментарием на локальном рынке не в том, что управляющим не во что инвестировать, в том числе в условиях высокой инфляции, а в том, что могут предложить местные эмитенты, чтобы удовлетворить потребности инвесторов. Управляющие могут приобретать финансовые инструменты по приемлемым доходностям на вторичном рынке или идти на другие рынки, что они и делают сейчас.

Кроме того, нужно принять во внимание тот факт, что управляющие при покупке финансовых инструментов должны учитывать не фактическую, уже свершившуюся, инфляцию за истекший период, а прогнозируемую или ожидаемую на будущий период – горизонт инвестирования. Соответственно, эмитенты предлагают рынку средне- и долгосрочные финансовые инструменты по доходности ниже, чем текущий уровень инфляции, но выше, чем ожидаемая инфляция за горизонт инвестирования. Между тем вкладчику важно увидеть высокую доходность не спустя пять лет, а сейчас. Слишком часто инфляция переигрывала его накопления. Особенно это касается лиц, выход которых на пенсию не за горами и у которых по причине длительного участия в пенсионной системе большие накопления.

Перевод активов в «Даму» и «Байтерек» будет происходить через механизм облигаций. И тем вкладчикам, которые решат выбрать частное управление, следует поторопиться с выбором управляющего.

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