Будет ли увеличен конечный тариф за электроэнергию для жителей костанайского региона?

Представители мин.энерго сообщили, что с 1 апреля будет повышен тариф у ряда энергопроизводящих компаний страны. Скачок может достичь 15 процентов, передает alau.kz

Энергетическая отрасль Казахстана нуждается в решении ряда проблем. Об этом на брифинге в столице рассказал вице-министр энергетики. В своем выступлении он поднял вопросы и о низкой заработной плате работающих в сфере специалистов, и об увеличившихся затратах на топливо, и о возросших ценах на проведение необходимого ремонта на станциях. Перечень не окончательный. Для рядовых казахстанцев эти аспекты возможно и не были столь важны, но вероятно они могут отразиться на ежемесячных платежах за электроэнергию. Ведь вице-министр сообщил о повышении тарифа у ряда компаний.

«По итогам проведенной работы корректировка тарифа была проведена 30 марта текущего года соответствующим приказом министерства энергетики. Данный приказ должен быть введен с 1 апреля текущего года. Среднее увеличение предельных тарифов энергопроизводящих организаций по Казахстану прогнозируется на уровне 15 процентов»,- рассказал Кайрат Рахимов, вице-министр энергетики.

Такой скачок в цене за тариф касается компаний, которые производят электричество. Но логичен вывод, что это обстоятельство может повлечь и рост цен на все зависимые от электроэнергии коммунальные услуги. А это и теплоснабжение, и обеспечение водой. Но вице-министр энергетики сообщил, что новое правило вовсе не говорит об автоматическом изменении для конечных поставщиков.

«Допускается увеличение статей затрат по другим сферам естественных монополий в виду роста тарифов у энергопроизводящих организаций. Хочу подчеркнуть, что по каждому случаю, по каждому субъекту, будь то поставщик тепловой энергии, водоснабжения здесь уполномоченный орган, скорее всего, будет точечно смотреть»,- сообщил Кайрат Рахимов.

Будет ли увеличен конечный тариф за комуслуги для жителей костанайского региона, пока неизвестно. К примеру, в КЭЦ сообщили, что говорить об этом преждевременно. Сначала стоит дождаться официального принятия решения о повышении предельного тарифа. Исходя из этого, будут строиться дальнейшие выводы. Впрочем, уже сейчас в министерстве энергетики рассказали о варианте помощи тем людям, кому сложно оплачивать счета — это поддержка от государства для социально уязвимых слоев населения. Все что необходимо людям — посчитать уровень дохода на каждого члена семьи.

«Если уровень доходности не превышает минимальный расчетный показатель, который сегодня составляет 34 тысячи тенге, то данный абонент, то есть эта семья вправе претендовать на социальную поддержку со стороны государства. То есть через ЦОН либо электронную систему «Egov» вправе подать заявление»,- пояснил вице-министр энергетики.

После подачи документов и заявления, государство оплатит часть долга такой семье. Подобная система вовсе не новшество, но знают о ней далеко не все казахстанцы. К примеру, в 2019 году по всей стране было подано 54 тысячи таких заявлений, а в 2020-м всего 36 тысяч. При этом среди абонентов, которые могут получить такую гос.поддержку, насчитывают миллион человек. Чтобы населению было проще оформить этот вид помощи, сегодня в министерстве прорабатывают его автоматизацию.

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