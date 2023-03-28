Будет лучше! В этом году в Костанае высадят в три раза больше цветов, чем в прошлом

В этом году к вопросу озеленения и благоустройства города местные власти подошли основательно. Конкурсные процедуры уже завершились, подрядные организации определены.

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К примеру, отдел ЖКХ заключил договоры на текущее содержание четырех костанайских парков. Они будут следить за чистотой территорий, а так же в их обязанности будет входить озеленение парков и полив насаждений. Также в этом году озеленять Костанай начнут с научным подходом, опираясь на рекомендации специалистов Ботанического сада, которые обследовали насаждения города.

«Планируется провести работы по озеленению мест общего пользования по улицам: Абая, Тауелсиздик, Леонида Беды,Назарбаева и Бородина. В рамках запланированных работ будет проводиться замена отживших деревьев, омоложение, высадка живой изгороди и кустарников»,- рассказал руководитель отдела ЖКХ Данияр Сабитов.

По данным отдела ЖКХ по городу планируется высадить около одного миллиона корней цветов, и установить 20 тысяч горшков. С подрядной организацией отдел жкх заключит договор уже в ближайшие дни. В этом году продолжат работу по высадке многолетних цветов на кольцевых развязках. В прошлом году, пробно их высадили на кольце по улице Карбышева. Теперь планируется в районе набережной «Шагала» и на повороте в поселок Дружба. На эти цели из бюджета выделили 88,5 миллионов тенге.

«Все цветы в этом году высаживают Костанайские предприниматели. И, скажу честно, мы этому очень рады. Костанайские предприниматели — наши люди, которые этим занимаются и мы их знаем. Вопросов не будет. Миллион корней почти мы должны высадить. У нас подрядчик есть. В прошлом году, если мы высадили 300 тысяч, в этом году в три раза больше мы должны»,- говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Марат Жундубаев отмечает, что в этом году деревьев придется убирать много, таково заключение специалистов Ботанического сада. К этому жителей города аким Костаная просит отнестись с пониманием, поскольку взамен будут высаживать новые.

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