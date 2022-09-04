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Будет оказана помощь по восстановлению домов — министр Ильин

Больше других пострадало село Аманкарагай, где огонь уничтожил 98 домов.

Пострадавшим от пожаров жителям Костанайской области окажут помощь, сообщил на брифинге министр по ЧС РК Юрий Ильин, передает informburo.kz

«Будет проведена оценка ущерба домовладений, которые пострадали в результате пожара. По поручению главы государства правительство рассмотрит выделение финансирования для компенсации тех затрат, которое понесло население в результате стихийного бедствия», – сообщил Юрий Ильин.

По его данным, наиболее пострадавшие населённые пункты – Аманкарагай (98 уничтоженных домов), Озёрное (8 домов), и Лесное (один дом).

Лесные пожары в Костанайской области начались днём 2 сентября и перекинулись на населённые пункты. По последним данным МЧС РК, огонь повредил и уничтожил 108 строений, 10 человек получили травмы и ожоги, один погиб. Тушение пожара продолжается.

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