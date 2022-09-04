Будет оказана помощь по восстановлению домов — министр Ильин

Пострадавшим от пожаров жителям Костанайской области окажут помощь, сообщил на брифинге министр по ЧС РК Юрий Ильин, передает informburo.kz

«Будет проведена оценка ущерба домовладений, которые пострадали в результате пожара. По поручению главы государства правительство рассмотрит выделение финансирования для компенсации тех затрат, которое понесло население в результате стихийного бедствия», – сообщил Юрий Ильин.

По его данным, наиболее пострадавшие населённые пункты – Аманкарагай (98 уничтоженных домов), Озёрное (8 домов), и Лесное (один дом).

Лесные пожары в Костанайской области начались днём 2 сентября и перекинулись на населённые пункты. По последним данным МЧС РК, огонь повредил и уничтожил 108 строений, 10 человек получили травмы и ожоги, один погиб. Тушение пожара продолжается.