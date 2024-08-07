Будет понижение температуры — Казгидромет

В период 8-10 августа на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Наиболее интенсивные дожди ожидаются 8-9 августа на западе, 8-10 августа на северо-западе, севере, 9-10 августа — в центре, 10 августа на востоке страны. По Казахстану ожидается усиление ветра.

На юге страны в дневное время сохранится очень сильная жара +38+45°С, а на северо-западе, севере республики ожидается постепенное понижение температуры до +15+22°С.

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