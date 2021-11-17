Будет самое долгое лунное затмение за полтысячелетия

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Ожидается частичное лунное затмение, которое можно будет наблюдать из Америки, Северной Европы, Восточной Азии и Австралии.
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Затмение ожидается в пятницу, 19 ноября. Это последнее лунное затмение в 2021 году и самое продолжительное частичное лунное затмение за более чем 500 лет, сообщает Newsweek.
Фаза частичного затмения продлится 3 часа 28 минут и 24 секунды, полного затмения – 6 часов и 1 минуту, это также самое длинное частичное лунное затмение с 1440 года по 2699 год.
Луна начнет погружаться в полутень Земли в 06:02 по Гринвичу, а момент наибольшего затмения произойдет в 09:02 по Гринвичу, это за 1,7 дня до того, как Луна достигнет своего апогея.
Все событие будет длиться примерно 6 часов, но наблюдатели в разных частях света смогут видеть только его фрагменты.
Частичные лунные затмения происходят, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, но они не выровнены по одной линии, лишь часть видимой поверхности спутника попадает в тень, создаваемую Землей. Наблюдатели в большинстве стран увидят, что до 97 % поверхности Луны попадает в тень нашей планеты.
Через две недели за этим событием последует полное солнечное затмение 4 декабря. Все эти явления проходят в течение одного сезона затмений.
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