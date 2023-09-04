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Будет снег. Прогноз на три дня озвучили синоптики

Фото alau.kz

В ближайшие дни на большей части республики сохраняется дождливая, прохладная погода с грозами и порывистым ветром.

На севере, востоке и юго-востоке страны временами ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока Казахстана пройдут осадки.

5 сентября временами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

На северо-западе, севере, востоке и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

Температура воздуха на севере, северо-западе, в центре страны в ночные часы ожидаются в пределах 2-10 тепла, днем ожидается небольшое повышение до 10-20 тепла.

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