Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 декабря представили синоптики Казгидромета.

24 декабря на большей части республики, 25-26 декабря на западе, северо-западе и востоке страны, с прохождением атмосферных разделов и влиянием циклона, ожидается снег, а на юго-западе республики ожидаются осадки — дождь, снег.

Лишь с отрогом антициклона на юге страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидаются низовая метель, туман, порывистый ветер, на западе страны гололед.

Понижение температуры воздуха ночью прогнозируется лишь в центре, на востоке страны до 20-35 мороза, а на остальной территории в температурном фоне резких изменении не ожидается.

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