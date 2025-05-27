28 мая в Костанайской области будет без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13, днем 26-31 тепла.

В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 11-13, днем 26-28 тепла

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