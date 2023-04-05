Будьте осторожны: что делать, если вам случайно перевели деньги

Порой бывает, что в спешке, перепутав пару цифр, вы отправляете свои средства не тому адресату. А бывает, что деньги вам случайно или якобы случайно перевел незнакомец.

Что делать в таких случаях, Tengri Life ответил казахстанский юрист Азамат Алимов.

Деньги перевел незнакомый человек

«Гражданский кодекс Казахстана гласит: лицо, которое не установленным законодательством или сделкой способом обогатилось за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему приобретенное или сбереженное имущество«, — сразу предупреждает эксперт.

Однако, по словам Азамата Алимова, есть исключения. Некоторые вещи нельзя вернуть, например денежные суммы, и другое имущество, которое было предоставлено гражданину как средство для жизни (например, заработная плата, авторское вознаграждение, возмещение ущерба здоровью или жизни, пенсия, алименты и т. д.) и уже было использовано человеком.

Азамат Алимов предупреждает, что можно оказаться и жертвой мошенников, когда они просят человека вернуть деньги, якобы случайно отправленные на карту, но уже по другим реквизитам.

«Зачастую мошенники скидывают определенные суммы на расчетные счета случайных людей. После поступления суммы вам звонят неизвестные люди и объясняют, что платеж был совершен по ошибке, и просят вернуть деньги, но уже другому лицу и на другой банковский счет. Гражданский кодекс РК обязывает вернуть неосновательно приобретенное имущество владельцу. Но! Нельзя возвращать переведенную вам сумму на счет другого лица. В подобных ситуациях вы обязаны вернуть деньги на тот же счет, с которого они поступили, и только тому лицу, от которого поступил платеж», — говорит юрист.

Дело в том, что злоумышленники могли указать ваш счет для получения оплаты якобы за продажу товара на торговой площадке. Тогда, в случае если вы поддадитесь уговорам и сделаете перевод, вы останетесь не только без денег, но и подвергаете себя большому риску. Ведь потенциальный покупатель, не получив товар, может обратиться в правоохранительные органы. А вы, получив деньги, окажетесь первым подозреваемым.

Что делать, если деньги не возвращают?

Допустим, вы случайно перевели деньги незнакомцу. Можете ли вы по закону вернуть свои средства? Как поясняет юрист, да.

«Если вы действительно ошиблись и скинули ваши денежные средства по ошибке, но вам не возвратили эту сумму, то вы вправе обратиться в суд и взыскать с него сумму необоснованного обогащения. С большой вероятностью такой суд будет выигран и вам вернут незаконно полученные денежные средства», — добавляет он.

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