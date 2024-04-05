Будьте осторожны: новые мошеннические схемы

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Мошенники представляются сотрудниками органов государственных доходов и пугают штрафами.
Департамент государственных доходов по Костанайской области предупреждает об участившихся фактах мошенничества.
Имеются случаи мошенничества, когда на сотовые телефоны граждан звонят, так называемые, представители органов государственных доходов и сообщают об имеющейся задолженности, которую необходимо погасить в срочном порядке.
Мошенники представляются сотрудником Департамента государственных доходов по Костанайской области Айткалыковой Айсулу и частным судебным исполнителем Ахметовой Динарой.
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