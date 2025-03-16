Сообщение распространила пресс-служба акимата Костаная.
«Уважаемые жители города Костанай, в целях предупреждения подтопления населенных пунктов в паводковый период 2025 года проведено обследование реки Тобол, в результате которого определены участки для рыхления льда методом взрыва», — говорится в обращении.
17 марта 2025 года на территории города будут проводиться взрывные работы на следующих участках:
- в районе мостов КЖБИ, Центральный и Корейский
«Просим жителей соблюдать меры предосторожности, не выходить на лёд и заранее планировать маршруты передвижения!
Будьте внимательны и следите за дополнительными уведомлениями», — говорится в сообщении.
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