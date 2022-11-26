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«Буду лично контролировать». Токаев анонсировал специальный указ

Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал подписание специального указа по реализации предвыборной программы, передает Tengrinews.kz.

На церемонии инаугурации Токаев заявил, что принципы справедливого государства, справедливой экономики и справедливого общества нашли конкретное воплощение в его предвыборной программе.

«Я придаю большое значение каждому ее слову, каждому предложению. Моя программа стала результатом долгих размышлений и поисков. Не будет преувеличением сказать, что она прошло через мое сердце.

Знаю, что народ поддерживает мои инициативы и возлагает на них большие надежды. Я приложу все свои усилия к тому, чтобы полностью реализовать каждый пункт предвыборной программы. В связи с этим я подпишу специальный указ, который утвердит конкретные меры по ее реализации. Я буду лично контролировать процесс неукоснительного исполнения программы», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Президент подчеркнул, что «сейчас время не праздновать победу на выборах, а упорно трудиться».

«Поэтому нам нужно незамедлительно приступить к работе. Ни в коем случае нельзя расслабляться. В этой связи хотел бы остановиться на нескольких вопросах, которые необходимо решить в первую очередь», — добавил он.

Токаев отметил, что в его предвыборной программе особое внимание уделено развитию сел.

«На сегодняшний день около 40 процентов населения проживает в сельской местности. Не зря в народе говорят: «Ауыл — ел бесігі». Поэтому улучшение условий жизни сельчан — дело чести для нас. С этой целью я сегодня подпишу указ, в котором будет дано поручение правительству разработать концепцию развития села сроком на 5 лет. Это будет мой первый указ в рамках нового срока президентских полномочий. Правительству необходимо обобщить и систематизировать все проекты, направленные на развитие села. Затем мы приступим к необходимой работе», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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