«Буду лично контролировать». Токаев анонсировал специальный указ

Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал подписание специального указа по реализации предвыборной программы, передает Tengrinews.kz.

На церемонии инаугурации Токаев заявил, что принципы справедливого государства, справедливой экономики и справедливого общества нашли конкретное воплощение в его предвыборной программе.

«Я придаю большое значение каждому ее слову, каждому предложению. Моя программа стала результатом долгих размышлений и поисков. Не будет преувеличением сказать, что она прошло через мое сердце.

Знаю, что народ поддерживает мои инициативы и возлагает на них большие надежды. Я приложу все свои усилия к тому, чтобы полностью реализовать каждый пункт предвыборной программы. В связи с этим я подпишу специальный указ, который утвердит конкретные меры по ее реализации. Я буду лично контролировать процесс неукоснительного исполнения программы», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Президент подчеркнул, что «сейчас время не праздновать победу на выборах, а упорно трудиться».

«Поэтому нам нужно незамедлительно приступить к работе. Ни в коем случае нельзя расслабляться. В этой связи хотел бы остановиться на нескольких вопросах, которые необходимо решить в первую очередь», — добавил он.

Токаев отметил, что в его предвыборной программе особое внимание уделено развитию сел.