В Министерстве труда и социальной защиты населения прошло заседание Экспертного совета по вопросам развития социально-трудовой сферы под председательством Алихана Байменова и с участием министра Светланы Жакуповой. Главной темой встречи стало реформирование национальной пенсионной системы.

Алихан Байменов подчеркнул, что совершенствование пенсионного обеспечения остаётся ключевым направлением социальной политики. Он отметил необходимость экспертного подхода и согласованных решений, которые обеспечат устойчивость и справедливость системы.

Представители Минтруда представили участникам заседания расчёты и прогнозы по возможным изменениям. Обсуждались вопросы соотношения солидарного и накопительного компонентов, принципы расчёта базовой пенсии, достаточность ставок взносов , а также влияние досрочных изъятий из ЕНПФ на будущие пенсионные выплаты.

Вице-министр Виктория Шегай рассказала о текущем состоянии пенсионной системы и подчеркнула, что позиция ведомства во многом совпадает с мнением экспертов.

«Минтруда готово к открытому диалогу и дальнейшему конструктивному взаимодействию», — заявила министр Светлана Жакупова, добавив, что экспертам будет предоставлен доступ к расчетным данным для глубокого анализа.

Обсуждение предложений продолжится на следующем заседании Экспертного совета, где планируется рассмотреть конкретные механизмы обновления пенсионной системы Казахстана.

