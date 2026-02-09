Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 февраля 2026 года провёл встречу с министром труда и социальной защиты населения Аскарбеком Ертаевым. Глава ведомства доложил о ключевых направлениях государственной политики в сфере занятости и социальной защиты населения, сообщает zakon.kz

По словам министра, в приоритете — переход от временной занятости к созданию устойчивых и качественных рабочих мест. Планируется повысить трудовую мобильность граждан и усилить взаимосвязь системы образования с потребностями рынка труда. Особое внимание будет уделено вовлечению молодёжи, в том числе граждан из категории NEET.

Совершенствование адресной социальной помощи

Министр также представил планы по модернизации системы адресной социальной помощи. Предполагается усилить её адресность за счёт применения цифровых инструментов оценки нуждаемости.

Кроме того, планируется расширить практику социального контракта с обязательным вовлечением трудоспособных получателей помощи в меры содействия занятости.

Устойчивость пенсионной системы

В ходе встречи были затронуты вопросы пенсионного обеспечения. Министерство намерено обеспечить долгосрочную устойчивость пенсионной системы и сохранить достойный уровень пенсионных выплат для граждан.

Поддержка лиц с инвалидностью

Отдельное внимание в докладе было уделено социальной защите лиц с инвалидностью. Ведомство планирует развивать подушевое финансирование специальных социальных услуг, повышать стандарты их качества, расширять доступ к реабилитационным услугам и техническим средствам, а также обеспечивать условия для инклюзивной занятости.

Реализация миграционной политики

Министр также проинформировал президента о планах по реализации Концепции миграционной политики до 2030 года. Документ предусматривает повышение управляемости и прогнозируемости миграционных процессов, балансирование внутренней миграции и совершенствование регулирования трудовой миграции с акцентом на защиту внутреннего рынка труда.

Поручения главы государства

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на повышение качества занятости и доходов населения, усиление контроля адресности социальной поддержки, совершенствование пенсионной системы, реализацию сбалансированной миграционной политики, развитие инклюзивных подходов в социальной защите, а также укрепление охраны труда и профилактики трудовых рисков с использованием цифровых решений.

