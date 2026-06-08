Будущую пенсию можно спланировать уже сегодня: что предлагает ЕНПФ





Когда речь заходит о пенсии, многие предпочитают откладывать этот вопрос на потом. Однако финансовое благополучие после завершения трудовой деятельности формируется задолго до выхода на заслуженный отдых. По сути, речь идет о том, каким будет уровень жизни человека через 20–30 лет, сообщает rus.baq.kz

Люди чаще сосредоточены на текущих расходах и повседневных потребностях, чем на долгосрочных целях. Тем не менее время идет, а экономические и демографические изменения требуют все более ответственного отношения к будущим накоплениям.

За последние десятилетия продолжительность жизни во многих странах заметно выросла. Вместе с этим увеличилась и нагрузка на пенсионные системы. Поэтому многие государства перешли к накопительной модели, при которой размер будущей пенсии во многом зависит от личных сбережений граждан.

Как изменилась пенсионная система Казахстана

Казахстан также прошел через пенсионную реформу. После обретения независимости возникла необходимость модернизации финансовой системы страны, и одним из ключевых изменений стала реформа 1998 года.

До этого действовала солидарная система, когда взносы работающих граждан направлялись на выплаты нынешним пенсионерам. После реформы акцент был сделан на персональные накопления, которые каждый работающий казахстанец формирует на своем пенсионном счете.

В 2013 году был создан Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), объединивший пенсионные активы в единую систему управления.

Сегодня фонд не только хранит накопления граждан, но и предоставляет различные электронные сервисы для контроля пенсионных счетов и финансового планирования.

Что такое персональный пенсионный план

Одним из таких сервисов является услуга «Персональный пенсионный план». Она помогает заранее оценить размер будущих пенсионных выплат и понять, достаточно ли текущих накоплений для достижения желаемого уровня дохода после выхода на пенсию.

Для использования сервиса необходимо зайти на сайт ЕНПФ и выбрать соответствующую услугу в разделе электронных сервисов. Авторизация возможна через электронную цифровую подпись или логин и пароль.

После входа система автоматически подгружает основные данные пользователя — возраст, трудовой стаж, объем накоплений и другие сведения. Затем можно указать желаемый размер будущей пенсии, возраст выхода на заслуженный отдых и при необходимости учесть добровольные пенсионные взносы.

Что покажет расчет

После обработки данных сервис оценивает, хватит ли имеющихся накоплений для достижения поставленной цели. Если средств недостаточно, система рассчитывает необходимую дополнительную сумму накоплений.

Результаты отображаются не только в цифровом формате, но и в виде графиков, отражающих динамику накоплений и прогнозируемый размер будущих выплат.

Почему это особенно важно для молодежи

Специалисты отмечают, что для молодых казахстанцев основным источником будущей пенсии станут именно личные накопления. Это связано с тем, что гражданам, не имеющим трудового стажа до 1 января 1998 года, солидарная пенсия не назначается.

Поэтому начинать планирование пенсионных накоплений рекомендуется как можно раньше.

При необходимости пользователь может менять параметры расчета, моделировать различные сценарии и корректировать свои финансовые цели. Кроме того, сервис позволяет отслеживать выполнение плана с помощью уведомлений о поступлении пенсионных взносов и своевременно корректировать стратегию накоплений.

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