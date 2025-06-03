Какой погоды ждать от лета. Синоптики рассказали, что каких-то аномалий пока не ожидается. Все три месяца будут в пределах нормы, только август прогнозируется немного теплее, чем обычно. Что касается первого летнего месяца, то он будет не стабильным, с резкими перепадами температур, с дождями и грозами.

Предстоящая неделя по погоде будет не устойчивой. Ещё сегодня в Костанае было по-летнему жарко, а уже завтра, 4 июня, синоптики прогнозируют понижение температуры. Не критичное. Тем, кто не любит сильный зной, будет довольно комфортно — днём 20 градусов. По области пройдут дожди с грозами, возможен даже град, всё это будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду.

«5 июня — тут не большой выход гребня антициклона, погода стабилизируется, и денёчек будет славненький. Но уже на выходные дни, на 6-8, там ожидается очередной атмосферный фронт, и опять по области гроза, ливневые осадки, дождь, усиление ветра, и температуры немножечко понизятся, но в пределах ночью — 10-15, днём 22-27 градусов»,- говорит начальник отдела метеопрогнозов КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Вторая и третья декады июня ожидаются с такой же не устойчивой погодой. Это и колебание дневных температур от 19 до 34 градусов, и ливневые дожди, и грозы. При этом, как подчеркнула Антонина Шибаршина, в целом июнь ожидается в пределах климатической нормы. Без сюрпризов ожидается и лето в целом.

«По сезонному консультативному прогнозу у нас июль месяц по температуре и по осадкам — около климатической нормы, август ожидается более тёплым на 1-2 градуса теплее. Каких-то прям сильных аномалий, пока, не ожидается, а там дальше видно будет. Потому что ситуация меняется синоптическая, и ситуация резко меняется, поэтому очень тяжело сейчас прогнозировать», — сообщила Антонина Шибаршина.

Антонина Шибаршина напомнила, что в регионе сохраняется пожарная опасность, штормовые предупреждения они выпускают довольно часто, особенно по югу области. Поэтому важно быть максимально внимательными, особенно при выезде на природу. При жаркой, солнечной погоде с ветром, пожар может возникнуть от малейшей искры.

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