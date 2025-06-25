Как ранее информировал депутат Мажилиса Парламента РК, во время работы над новым Налоговым кодексом мы с коллегами предложили ряд важных поправок. Немалая часть из них была поддержана сразу, но некоторые не прошли через рабочую группу. В основном из-за отрицательного заключения Правительства.

«И вот с радостью могу сказать: многие из этих поправок, за которые мы с самого начала последовательно выступали, в итоге приняты коллегами из Сената. Приведу примеры. Переводы через Kaspi и Halyk без НДС Один из самых спорных и чувствительных вопросов: обложение НДС переводов по картам. Я с самого начала открыто говорил, что это ошибочное решение. Облагать НДС каждый перевод -это означало бы резкий рост стоимости банковских операций для каждого гражданина. Представьте сами, вы переводите сыну деньги на обед, а к сумме добавляется ещё 16% налога. Это ударило бы и по людям, и по банкам, и по самой культуре безналичных платежей. Мы были категорически против. И в итоге эта норма не прошла», — отметил депутат.

В Налоговом кодексе принят ряд важных изменений, сообщил депутат Аймагамбетов сегодня.

«Финансовые услуги не будут облагаться налогом. Если бы НДС был введен на банковские переводы и платежи по картам, то простые услуги, которыми население пользуется ежедневно, могли бы подорожать. Например, вы перевели деньги с карты Halyk Bank на Kaspi- заплатили комиссию 200 тенге. Если бы к этому добавился НДС, то вполне возможно, что добавилось бы ещё до 32 тенге. Это было бы тяжело, особенно для тех, кто часто совершает переводы», — отметил депутат.

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