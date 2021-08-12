Будут ли детей запускать в школы и детсады по Ashyq

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов прокомментировал подключение детских садов, школ и вузов Казахстана к проекту Ashyq, передает Tengrinews.kz.

«Прежде всего Ashyq будут пользоваться сотрудники, педагоги, в детских садах сопровождающие. Эта мера в первую очередь направлена на взрослых и студентов. На сегодняшний день про школьников мы пока не говорим. Дальше будем держать руку на пульсе и в течение учебного года вместе с уполномоченным органом будем смотреть», — пояснил Аймагамбетов в прямом эфире Instagram-канала Tengrinews.kz.