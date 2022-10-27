Будут ли фиксировать нарушения средней скорости в городах Казахстана, ответили в МВД

В городах Казахстана не будут фиксировать нарушения средней скорости. Об этом сообщает МВД.
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В ведомстве пояснили, что камеры фото- и видеофиксации будут отмечать превышение средней скорости водителями только на загородных трассах, передает Informburo.kz.
«Средняя скорость» будет высчитываться установленными сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами только на загородных и прямолинейных участках дорог, где отсутствуют объездные пути, в связи с чем риски обжалования таких предписаний будут исключены», – сообщает МВД.
Сейчас МВД обсуждает вопросы введения нормативов средней скорости с заинтересованными государственными органами.
Ранее в СМИ прозвучало предположение, что нарушения требований к средней скорости могут начать фиксировать не только на загородных трассах, но и на городских дорогах. Какими будут штрафы за превышение средней скорости, в МВД пока не рассказали.
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