Будут ли казахстанцам платить 42 500 тенге из-за карантина

Будут ли платить 42 500 тенге в связи с ограничениями из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, ответили в Министерстве труда и социальной защиты, передает Tengrinews.kz.

В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz в Минтруда заявили, что возобновление выплат 42 500 тенге не планируется.

«В том или ином регионе Казахстана вводятся ограничительные мероприятия, которые распространяются на отдельные виды деятельности и занимают непродолжительный период, в основном выходные дни. Поддержка бизнеса на сегодня представлена различными налоговыми льготами и послаблениями (сдача налоговой и иной отчетности, моратории на проверку деятельности). В связи с этим, на сегодняшний день вопрос о возобновлении выплаты 42 500 не рассматривается», — ответили в ведомстве. В министерстве напомнили, что социальная выплата в размере 42 500 тенге производилась за счет средств государственного фонда социального страхования работающим гражданам, которые потеряли свой доход из-за введенных ограничений деятельности из-за режима ЧП и карантина. «Это была беспрецедентная мера поддержки работающих граждан. В совокупности, данную выплату получили свыше 4,6 миллиона человек на общую сумму 476,3 миллиарда тенге», — добавили в министерстве. Стоит отметить, что находящиеся в декретном отпуске женщины жаловались, что из-за получения 42 500 тенге, которые служили помощью во время режима ЧП в Казахстане, им отказывают в оформлении детского пособия до года.

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