Будут ли казахстанцам выплачивать 42 500 тенге из-за введения режима ЧП

Многие казахстанцы в соцсетях интересуются, могут ли они претендовать на выплату минимальной заработной платы, как это было во время карантина при введении режима ЧП из-за пандемии Covid-19. Этот вопрос редакция Informburo.kz адресовала пресс-службе Минтруда и социальной защиты населения.
В ведомстве сообщили, что этот вопрос сейчас не обсуждается: люди всё-таки вышли на работу. Вместе с тем, в регионах, где продолжаются беспорядки, граждан просят по возможности работать дистанционно, не выходя на улицу.
Стоит отметить, что если бы выплату в связи с ЧП ввели, то её размер бы увеличился. Минимальная зарплата в 2022 году составляет уже не 42 500, а 60 тысяч тенге.
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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