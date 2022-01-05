Будут ли казахстанцам выплачивать 42 500 тенге из-за введения режима ЧП

Многие казахстанцы в соцсетях интересуются, могут ли они претендовать на выплату минимальной заработной платы, как это было во время карантина при введении режима ЧП из-за пандемии Covid-19. Этот вопрос редакция Informburo.kz адресовала пресс-службе Минтруда и социальной защиты населения.

В ведомстве сообщили, что этот вопрос сейчас не обсуждается: люди всё-таки вышли на работу. Вместе с тем, в регионах, где продолжаются беспорядки, граждан просят по возможности работать дистанционно, не выходя на улицу.

Стоит отметить, что если бы выплату в связи с ЧП ввели, то её размер бы увеличился. Минимальная зарплата в 2022 году составляет уже не 42 500, а 60 тысяч тенге.

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