Будут ли казахстанцам выплачивать 42 500 во время карантина

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов рассказал, смогут ли казахстанцы рассчитывать на выплату 42 500 тенге во время карантина, передает корреспондент zakon.kz.

Это все (выплата — прим.) было связано с режимом ЧП. Так как этот режим сняли, нет правовой основы по их выплате. Теперь граждане по возможности должны продолжать работу, — сообщил Тугжанов на брифинге в СЦК.

В Казахстане с 16 марта и по 11 мая действовал режим чрезвычайного положения, во время которого граждане, лишившиеся доходов из-за отсутствия работы, получали материальную помощь от государства в размере 42 500 тенге.

С 5 июля по всей стране вводят карантин с новыми мерами.

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