Будут ли казахстанцы, живущие только на зарплату или пенсию, сдавать декларацию о доходах

В Казахстане планируют упростить процесс декларирования физических лиц. Такую норму предусмотрели в проекте поправок в Налоговый кодекс, который рассмотрели в мажилисе в первом чтении. Об этом сообщает informburo.kz

Депутат мажилиса Тилектес Адамбеков отметил, что законопроектом устанавливается единый срок предоставления гражданами декларации в рамках всеобщего декларирования – 15 сентября. Согласно действующей норме физлица должны сдавать декларацию на бумажном носителе до 15 июля, а в электронном – до 15 сентября. Кроме того, в ежегодной декларации об имуществе граждане должны будут отражать только дополнительные самостоятельные доходы, за исключением заработной платы, пенсии и соцвыплат. Гражданам не нужно будет отражать информацию о приобретении и отчуждении имущества на территории Казахстана.

«Учитывая, что у многих граждан годовой доход формируется в основном за счёт заработной платы, пенсии и соцвыплат, есть ли необходимость сдавать пустую декларацию или отражать в ней сумму ноль? Будут ли освобождены такие лица от сдачи ежегодной декларации, и не будут ли нарушены принципы всеобщего декларирования?» – спросил депутат.

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов ответил, что такая категория граждан может не сдавать декларацию о доходах.

«У 99% населения доходы состоят из заработной платы, мы это можем видеть по форме по линии госучреждений, поэтому нет необходимости сдавать таким людям форму 270 (Декларацию о доходах и имуществе физического лица. – Авт.), но для сохранения концепции, чтобы запустить процесс всеобщего декларирования, надо будет указывать другие активы. Если доход будет состоять только из заработной платы, то нет необходимости указывать это, а если есть другие источники дохода, то такая необходимость есть», – сказал вице-министр.

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