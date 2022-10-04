Будут ли конфисковывать автомобили у таксистов, рассказали в Комитете госдоходов

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана прокомментировал периодически появляющуюся в Сети информацию о якобы конфискации автомашин при выявлении фактов осуществления деятельности такси без регистрации ИП, передает Tengrinews.kz.

«Данные сведения не соответствуют действительности», — подчеркнули в ведомстве.

«Отдельными статьями Кодекса об административных правонарушениях предусматривается возможность изъятия имущества при наличии соответствующего решения суда. Согласно Конституции Республики Казахстан, никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда», — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что на сегодняшний день ни одного факта конфискации транспортных средств за незаконное осуществление деятельности такси не зарегистрировано.

Вместе с тем Комитет госдоходов предупреждает, что за осуществление деятельности такси без регистрации ИП предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.