Будут ли пересматривать в Казахстане прожиточный минимум?

В кулуарах Сената Парламента РК вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков 11 мая прокомментировал вопрос по поводу пересмотра прожиточного минимума, сообщает zakon.kz.

Представители прессы поинтересовались у вице-министра нацэкономики, будет ли в ближайшее время пересмотрен прожиточный минимум. По его словам, таких планов пока нет.

«На данный момент вопрос не стоит, если понадобится в будущем, он будет рассматриваться».

Тимур Жаксылыков

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат в 2023 году составляет 40 567 тенге.

Тем временем в марте Минтруда РК подготовило приказ «Об определении размера черты бедности». Ее будут определять по-новому.

Документ определяет черту бедности по Казахстану:

с 1 января 2023 года – в размере 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи;

с 1 января 2025 года – в размере 50% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи.

Ранее заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Субир Лалл озвучил перспективы для экономики стран Кавказа и Центральной Азии.

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