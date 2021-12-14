Будут ли пособия для детей с инвалидностью учитываться в доходе семьи при получении АСП

tengrinews.kz
В Минтруда опровергли информацию о том, что теперь пособия для детей с инвалидностью будут учитываться при исчислении совокупного дохода семьи, претендующей на получение адресной социальной помощи.
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Причиной распространения фейковой информации стало неправильное толкование изменений, внесённых в правила исчисления совокупного дохода семьи, претендующей на получение государственной АСП.
Вступившими в силу 23 октября поправками по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан снижен возраст присвоения инвалидности с 16 до семи лет, что позволило устанавливать группы инвалидности гражданам с особыми потребностями с раннего возраста.
«Необходимо отметить, что эти изменения не повлияли на методику назначения АСП. Изменения, внесённые в приказ 8 декабря 2021 года в рамках реализации закона, носят исключительно редакционный характер. Таким образом, при назначении АСП вышеуказанные пособия не учитывались и не учитываются в составе совокупного дохода семьи», – сообщили в Минтруда.
В ведомстве призвали граждан доверять информации только из официальных источников.
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