Будут ли проверять казахстанцев, которые часто отправляют мобильные переводы 

Подозрительным является получение на счет физического лица множества мобильных переводов. А казахстанцев, которые сами часто переводят деньги, проверять не должны. Правила изучили журналисты NUR.KZ

Ключевые моменты

В Казахстане запрещено принимать безналичные платежи за товары и услуги на личные счета, предприниматели должны использовать счета для бизнеса. Проверки мобильных переводов начались для предотвращения сокрытия доходов.

Сведения о подозрительных переводах на личные счета передаются в Комитет государственных доходов. Проверке подвергаются переводы от ста и более разных лиц в течение каждого из трех месяцев подряд.

Проверяются только те, кто уже сдал декларации, и чьи переводы имеют признаки предпринимательской деятельности. Переводы, не соответствующие этим критериям, проверяться не будут.

Прием безналичных платежей за товары и услуги на банковский счет физического лица в Казахстане является незаконным. Для этого предприниматели обязаны использовать счет для осуществления предпринимательской деятельности.

Таким образом, расчеты осуществляются посредством платежных карт и мобильных платежей с использованием QR-кодов. А мобильные переводы, которые как раз и поступают на счет физического лица, могут быть использованы для сокрытия доходов от предпринимательской деятельности.

Поэтому в Казахстане их было решено проверять. Внедрение проверки идет вслед за этапами всеобщего декларирования.

Например, в прошлом году в систему вошли работники государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супруги, а в 2022 – лица, занимающие ответственную государственную должность, уполномоченные на выполнение государственных функций, приравненные к ним, и их супруги.

Таким образом, в текущем году в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК передаются сведения об участниках первых двух этапов всеобщего декларирования, на счета которых в 2023 году поступали переводы, имеющие признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

В следующем году проверке также подвергнутся руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги, а в 2026 – все остальные казахстанцы, которые начнут сдавать декларации в 2025 году.

Какие переводы считаются подозрительными

Между тем, согласно приказу министра финансов РК, у подозрительных переводов есть четкие критерии.

Критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

Таким образом, проверке подвергаются только физические лица, вошедшие в систему всеобщего декларирования, то есть уже подавшие декларацию по форме 250, на банковские счета которых каждый из трех месяцев подряд поступали мобильные переводы от ста разных отправителей.

Чьи мобильные переводы не будут проверять

Мобильные переводы не подходящих под критерии лиц проверять не должны.

При этом переводы, которые, на первый взгляд, часто получают казахстанцы, могут и не иметь признаков предпринимательской деятельности. Например, когда председателю родительского комитета переводят деньги максимум 30 родителей.

В соцсетях органов госдоходов между тем беспокойство проявляют и отправители переводов. В частности, задают подобные вопросы: «Со своей карты я часто отправляю довольно крупные денежные переводы. Будут ли они проверяться?».

Ответ от представителей госорганов в таких случаях отрицательный. Они еще раз подчеркивают, что проверяют тех физических лиц, которые получают много переводов от разных отправителей, подозревая их в осуществлении предпринимательской деятельности.

А люди, которые сами часто отправляют переводы, проверке не подвергаются, потому что их поведение не является подозрительным. Напомним, что критерии операций, имеющих признаки предпринимательской деятельности, хотят немного поправить. В частности, помимо действующих признаков, проверять планируют только мобильные переводы, общая сумма которых за три месяца составит три минимальные зарплаты и более.

@Автор: Екатерина Сохарева

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