В Казахстане изменят правила выдачи кредитов для борьбы с мошенниками. Соответствующий проект постановления опубликовало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Проект поправок по вопросам банковской и микрофинансовой деятельности вводит новые контрольные меры для банков и микрофинансовых организаций (МФО), чтобы защитить заемщиков, особенно при онлайн-кредитовании.

Перевод средств по онлайн-кредиту без обеспечения будет возможен не ранее чем через 24 часа после подписания договора и только после подтверждения согласия заемщиком. Подтвердить согласие можно, например, через портал eGov. По словам разработчиков, данная мера введена для того, чтобы у клиента было время обдумать решение и, при необходимости, отказаться от получения кредита.

Если человек в течение одного дня берет несколько микрокредитов и их общая сумма превышает 150 МРП, банк обязан приостановить выдачу следующего займа. Это нужно, чтобы люди не попадали в кредитную ловушку, набирая много долгов за короткое время.

Личное присутствие при первом крупном кредите

При первом оформлении кредита на сумму от 150 МРП казахстанец обязан лично посетить отделение банка или микрофинансовой организации. Это необходимо для того, чтобы удостовериться, что заемщик принял осознанное решение и полностью понимает условия займа, а не оформил его случайно через онлайн-сервисы.

Особые возрастные условия для заемщиков

Согласно новым правилам, заемщикам младше 21 года или старше 55 лет кредит на сумму от 150 МРП может быть предоставлен лишь после получения их отдельного подтвержденного согласия. Такая мера направлена на защиту возрастных групп, считающихся более уязвимыми, от поспешных финансовых решений.

Знание государственного языка для банковских омбудсменов

Кандидаты на должность банковского или микрофинансового омбудсмена (люди, которые разбирают споры между заемщиками и банками/МФО) должны подтвердить знание государственного языка минимум на уровне B2 (по справке KAZTEST).

Изменения направлены на противодействие кредитному мошенничеству, а также на усиление ответственности банков и МФО при кредитовании граждан.

Документ опубликован на портале «Открытые НПА», где будет находиться на публичном обсуждении до 18 июля.

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