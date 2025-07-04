В социальных сетях и мессенджерах некоторое время гуляет информация, что в Казахстане якобы ожидается 60-градусная жара. Так ли это на самом деле или же это очередная страшилка, рассказали специалисты РГП «Казгидромет», сообщает Zakon.kz.

Синоптики заявили, что это фейк.

«В ряде социальных сетей и мессенджеров распространяется недостоверная информация о том, что в ближайшие дни в Казахстане якобы ожидается повышение температуры воздуха до +60°C. РГП «Казгидромет» сообщает, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой. Призываем граждан сохранять бдительность и получать информацию о погоде исключительно из официальных источников – сайта и официальных страниц РГП «Казгидромет» в социальных сетях», – рассказали в пресс-службе Гидрометцентра в пятницу.

Согласно прогнозу, который предоставили синоптики, 5 июля в дневные часы ожидается очень сильная жара:

на востоке страны – до +40+42°C,

на юге – до +45+46°C,

на юго-востоке – до +40+45°C.

«В остальных регионах существенных изменений в температурном фоне не прогнозируется», — сообщает РГП «Казгидромет»

Также днем очень сильная жара до +40+42°C прогнозируется:

с 9 июля – в Атырауской области,

с 10 июля – в Западно-Казахстанской области,

с 11 июля – в Актюбинской области.

«С 11 июля очень сильная жара +43°C ожидается в Мангистауской области», – заключили в пресс-службе Гидрометцентра.

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