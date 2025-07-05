В связи с риском завоза опасных инфекций, не характерных для Казахстана, в Министерстве здравоохранения обратились к соотечественникам, которые планируют заграничные поездки, сообщает Zakon.kz

По мнению медиков, особенно осторожно нужно вести себя туристам в Африке, Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Где из-за влажного климата и высокой концентрации тропических заболеваний существует высокая угроза заражений заболеваниями, которые имеют тяжелое течение и сложности в лечении.

«Пути заражения – загрязненная вода и пища, укусы комаров, контакт с больными и половой путь», – напомнили в Минздраве.

Тем казахстанцам, которые планируют поездки в Индию, Африку, Йемен и другие страны, где зафиксированы очаги холеры, рекомендуют заранее позаботиться о профилактике. В этих регионах нельзя пить воду сомнительного качества, а овощи и фрукты перед употреблением в пищу стоит обдавать кипятком.

В Африке, Азии и Латинской Америке медики рекомендуют носить закрытую одежду, использовать репелленты и москитные сетки, чтобы избежать риска заражения малярией и лихорадкой Денге.

«Перед поездкой изучите эпидемиологическую ситуацию в стране назначения, получите профилактическую консультацию у врача, возьмите в дорогу базовый набор средств защиты. При первых признаках болезни не занимайтесь самолечением, немедленно обратитесь к медикам», – рекомендуют в министерстве.

В Минздраве добавили, что в Казахстане 17 пунктов пропуска обеспечены санитарно-карантинным контролем. При этом ежедневно границы с Казахстаном пересекают порядка 50 000 человек.

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