 Ya Metrika Fast
USD 541.01 EUR 640.34 RUB 6.52

Будут ли проверять пешеходов на алкотестере в Казахстане

— Сегодня, 14:59
Изображение для новости: Будут ли проверять пешеходов на алкотестере в Казахстане

Фото предоставлено пресс-службой ДП

МВД сообщает о вступлении в силу новых правил направления водителей на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, передает BAQ.KZ.

С 16 сентября вступили в силу обновлённые правила, которые распространяются только на водителей.

В МВД уточнили, что порядок направления водителей на освидетельствование не изменился: оно проводится при наличии признаков опьянения — алкогольного, наркотического или иного. Новые правила закреплены в статье 796 Кодекса об административных правонарушениях и действуют исключительно в рамках административного производства.

Главное изменение касается не процедуры, а юридического статуса: если раньше порядок освидетельствования утверждался постановлением Правительства, то теперь — приказом министра внутренних дел. Такой формат соответствует политике децентрализации и сокращения бюрократии, что делает возможным быстрее вносить обновления в нормативные документы.

Процедура не изменилась: водителя могут проверить алкотестером или направить на медосвидетельствование. При этом он вправе отказаться от алкотестера и пройти проверку в медучреждении. Однако в МВД подчёркивают: отказ или уклонение от медосвидетельствования влечёт ответственность по части 4 статьи 613 КоАП.

Пешеходов и других участников дорожного движения новые правила не касаются — дополнительные проверки или процедуры для них не вводятся.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.