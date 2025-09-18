МВД сообщает о вступлении в силу новых правил направления водителей на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, передает BAQ.KZ.

С 16 сентября вступили в силу обновлённые правила, которые распространяются только на водителей.

В МВД уточнили, что порядок направления водителей на освидетельствование не изменился: оно проводится при наличии признаков опьянения — алкогольного, наркотического или иного. Новые правила закреплены в статье 796 Кодекса об административных правонарушениях и действуют исключительно в рамках административного производства.

Главное изменение касается не процедуры, а юридического статуса: если раньше порядок освидетельствования утверждался постановлением Правительства, то теперь — приказом министра внутренних дел. Такой формат соответствует политике децентрализации и сокращения бюрократии, что делает возможным быстрее вносить обновления в нормативные документы.

Процедура не изменилась: водителя могут проверить алкотестером или направить на медосвидетельствование. При этом он вправе отказаться от алкотестера и пройти проверку в медучреждении. Однако в МВД подчёркивают: отказ или уклонение от медосвидетельствования влечёт ответственность по части 4 статьи 613 КоАП.

Пешеходов и других участников дорожного движения новые правила не касаются — дополнительные проверки или процедуры для них не вводятся.

