Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщает о графике работы Центров обслуживания населения и специализированных Центров обслуживания населения в дополнительные дни отдыха в мае.

Нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 1, 7 и 9 мая.

Субботние дни 3 и 10 мая будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов: центры обслуживания населения – до 13:00, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12:00, выдача документов – до 13:00.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

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