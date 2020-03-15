Будут ли работать маркеты и рынки во время режима ЧП в Казахстане

Продуктовые маркеты и рынки в Казахстане продолжат работать в условиях чрезвычайного положения, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстана сообщает, что в условиях введенного в республике чрезвычайного положения продуктовые маркеты и рынки продолжат свою работу. Ограничивается лишь функционирование крупных объектов торговли, приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров с массовым скоплением людей. Небольшие магазины, как продуктовые, так и непродуктовые, а также иные торговые объекты малого и среднего бизнеса, расположенные вне ТРЦ, будут функционировать по желанию владельцев, — говорится в сообщении МТИ.

Контроль по ценам также остается за акиматами и антимонопольным.

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