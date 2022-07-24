Будут ли штрафовать казахстанцев, не предоставивших декларацию о доходах

Всеобщее декларирование доходов в Казахстане идет полным ходом. Существует ли ответственность за непредставление этой информации, рассказали в Комитете государственных доходов при Министерстве финансов РК, передает nur.kz

С начала прошлого года в Казахстане было запущено всеобщее декларирование доходов. Реализовывается оно в несколько этапов. В первую очередь это касается государственных служащих, приравненных к ним лиц, крупных участников банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг, а также супругов всех перечисленных лиц. В прошлом году вышеперечисленные лица начали сдавать входную декларацию об активах и обязательствах, а в 2022 году – уже о доходах и имуществе. 15 июля для них завершился прием деклараций в бумажном виде, однако до 15 сентября 2022 года есть возможность передать всю необходимую информацию в онлайн-формате. В случае непредоставления декларации они будут нести ответственность перед законом.

Что ждет нарушителей

В Комитете государственных доходов разъяснили, каковы последствия недостоверного или несвоевременного представления декларации. Согласно 1 пункту 272 статьи Кодекса РК «Об административных правонарушениях», сначала нарушителя, который не предоставит входную декларацию, ждет предупреждение от налоговых органов.

Если физическое лицо продолжит уклоняться от своих обязанностей и не предоставит всю необходимую информацию в течение года, то его ждет штраф в размере 15 месячных расчетных показателей (МРП), что на сегодняшний день составляет 45 945 тенге. Если декларация будет содержать неполные, недостоверные сведения, не влекущие начисление налогов и других обязательных платежей в бюджет, то налоговые органы на первый раз также ограничатся предупреждением.

Если физическое лицо допустит данное нарушение повторно, то его, согласно пункту 2-2 статьи 272 Кодекса об административных нарушениях, ждет штраф в размере 3 МРП. Если нарушитель сокрыл информацию, чтобы избежать начисления налогов, то его ждет штраф в размере 200% от суммы налогов, которых физическое лицо незаконно пыталось избежать. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается до 300% от суммы налогов. Стоит отметить, что данная мера будет действовать, если физические лица не исполнили налоговые обязательства при выставлении им уведомления, и проведена налоговая проверка. При самостоятельном устранении нарушения штрафы не налагаются.

Кто также будет обязан декларировать свои доходы

Сейчас эти требования касаются только государственных служащих, приравненных к ним лиц, участников банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг, а также супругов всех перечисленных лиц.

В следующем году они также будут предоставлять декларации о доходах, однако к ним присоединятся еще и работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, а также их супруги. В первый год новая группа обязана будет сдать сначала входную декларацию об активах и обязательствах, а в последующие годы — декларацию о доходах и имуществе.

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