Будут ли штрафовать на улице после 22.00 и как передвигаться по области. Полиция дала ответы в режиме прямого эфира

На ведомственных сетях ДП Костанайской области – фейсбук и инстаграм, состоялся прямой эфир, в рамках которого были даны ответы на вопросы граждан о соблюдении режима ЧП. В режиме эфира дано более 30 ответов, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Заместитель начальника управления местной полицейский службы, майор полиции Виталий Цой рассказал о том, что уже со 2 апреля 2020 года жителям области нельзя будет находится без масок в автобусах. Так же при передвижении в такси, необходимо соблюдать масочный режим и передвигаться не более двух человек в одной машине. При этом сам водитель должен находится в перчатках и в маске. За нарушения указанных правил будут привлекаться к административной ответственности. Эти правила неукоснительны для соблюдения всеми жителями области.

Исполняющий обязанности начальника миграционной службы подполковник полиции Мурат Ахметжанов ответил на вопросы, касающиеся правил пребывания иностранцев в области. В частности он отметил, у тех иностранцев, у которых заканчивается срок документов, позволяющий им пребывать на территории области в период ЧП эти сроки будут пролонгированы. После окончания этого периода без привлечения к административной ответственности будут выданы соответствующие документы.

Офицер отдела пограничного контроля Юлия Короткова отметила, что водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки пропускают через границу только по заграничным паспортам (не зависимо от принадлежности к гражданству).

Также в режиме прямого эфира было разъяснено, что не рекомендуется находится на улицах после 22.00. Эта мера пока носит предупредительный характер и наказанию не подлежит. Однако, если в области будет введен карантин, то после 22.00 находится на улицах и общественных местах будет запрещено.

В настоящее время за нарушения режима ЧП в области к ответственности привлечено 186 граждан, за сутки 13. Количество людей нарушивших режим ЧП снижается с каждым днем.

Это означает, что призывы к гражданской ответственности населения в этот период работают.

Полиция еще раз напомнила о строгом соблюдении всех требований со стороны врачей и полиции.

В настоящее время по состоянию на 1 апреля 2020 года на домашнем карантине находится 1665 человек из стран СНГ, 22 из других стран. Госпитализировано 261. Случаев заражения на территории области не зарегистрировано.

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