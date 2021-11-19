Будут ли уволены врачи за отказ от ревакцинации

Будут ли отстранены врачи от работы в случае отказа от ревакцинации. На этот вопрос попытались ответить в Управлении общественного здоровья Алматы и Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций, передает Tengrinews.kz.

Журналист задал вопрос о том, будут ли отстранены врачи от работы в случае отказа от ревакцинации. Однако никто не смог ответить вразумительно на этот вопрос.

«Действительно, на этот вопрос сейчас сложно ответить. Так как каждый человек подвергает свое здоровье риску, подвергает риску здоровье пациентов, которые приходят за помощью. В принципе, они должны пройти вакцинацию, это мое мнение», — заявила заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Светлана Султангазиева. К ответу присоединился и главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин. «Неревакцинированные медицинские работники подвергают риску ослабленных больных в больнице, это может привести к коронавирусной вспышке внутри больницы. Поэтому задача — обеспечить здоровье пациентам, которые находятся на больничной койке, их должны обследовать здоровые медработники. Те, кто занимается обслуживанием, если они не вакцинированы, у них отсутствуют медотводы или же сроки после заболевания, они будут отстраняться», — напомнил Жандарбек Бекшин.

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