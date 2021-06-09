Будут ли увольнять «засидевшихся» директоров школ в Казахстане

Будут ли в Казахстане проводить ротацию директоров школ, рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Ротация касается некоторых школ, где на протяжении нескольких десятков лет руководит один и тот же директор. Ситуации могут быть разные, бывают школы, где директору 60 лет и он может работать там хоть 30 лет, но при этом будет очень эффективным. Но это лишь редкое исключение. В основном практика показывает, что очень важно, когда идет обновление кадров, — сказал Аймагамбетов во время прямого эфира на площадке Antikor Live.

При этом он отметил, что всех директоров школ не будут увольнять и менять. Об этом речи нет.

Многие начинают говорить о том, как будто завтра по стране всех 7 500 директоров вдруг за один день поменяют. Нет этого, во-первых. Во-вторых, понятное дело, что никто не собирается человека из Павлодарской области отправлять в Карагандинскую область или из Карагандинской в Туркестанскую область, потому что это вопрос соцпакета, это семья, вопрос проживания и многое другое. Сейчас мы говорим только о пределах одной административной территориальной единицы, — пояснил министр.

В настоящее время вопрос на стадии обсуждения, поскольку нюансов много. Изучается международный опыт, рассматриваются все «за» и «против», только после этого будет принято окончательное решение.

Мы не должны давать повод и возможность, чтобы этот механизм использовали для решения каких-то свои узких интересов. Здесь тоже есть много разных моментов. Понимаем это все. Мы сейчас лишь обсуждаем с коллегами правила ротации директоров. Но институт ротации сам по себе необходим. Самое главное, чтобы мы могли использовать его во благо и эффективно, — заключил глава ведомства.

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