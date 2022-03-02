Будут ли в Казахстане повышать соцпособия и пенсии, рассказали в Минтруда

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Планируется ли в Казахстане пересмотреть размеры пенсий и социальных выплат в связи с резким ростом курса доллара, рассказал в кулуарах Мажилиса министр труда и социальной защиты РК Серик Шапкенов, передает BaigeNews.kz.
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«Не нужно оглядываться только на доллар. Многие вещи не зависят от доллара. Есть продукция, которая производится и в Казахстане. (…) Сейчас не стоит вопрос о повышении размера пенсий и социальных выплат. Индексация у нас проводится ежегодно, ее уже провели. Все будет зависеть от сценария, по которому пойдет ситуация в Украине. При этом отмечу, уязвимые слои населения не останутся без поддержки государства», — сказал глава Минтруда.
Он напомнил, что было поручение Президента РК о необходимости повышения доходов населения Казахстана. В этом направлении Минтруда сейчас работает со всеми местными исполнительными органами и предприятиями.
«Мы проводим анализ. У кого условно заработная плата ниже медианной, мы с ними проводим работу, чтобы работодатели повышали зарплату своих работников. (…) Те, кто сейчас требуют повышения зарплаты, когда-то сами подписывали договор, соглашаясь работать на эту зарплату. Конечно, ничто не стоит на месте. Если у них есть требования, то в соответствии с Трудовым кодексом через профсоюзы либо напрямую с руководством они должны приходить к консенсусу. Мы не можем обязать частные компании повышать заработную плату. Это касается и работников нефтяной сферы в Жанаозене. Этот вопрос должен решаться между работниками и работодателями. Мы проводим мониторинг, разъяснительную работу, оказываем правовую помощь», — сказал Шапкенов
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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