USD 419.17
EUR 500.57
RUB 5.69
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Будут ли в Казахстане праздновать Наурыз

Будут ли в Казахстане праздновать Наурыз

Vinkmag ad

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана рассказали, какие ограничения будут действовать в Казахстане при праздновании Наурыза, передает Tengrinews.kz.

В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz говорится, что в настоящее время проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей запрещено. Правила касаются и Наурыза.

«В текущем году с учетом эпидемиологического неблагополучия по коронавирусной инфекции в мире и в Казахстане считаем целесообразным празднование Наурыз мейрамы провести максимально в онлайн-режиме. В случае проведения мероприятий в традиционном формате — с соблюдением ограничительных мер», — пояснили в Комитете санэпидконтроля.

Чтобы не допустить массового заражения людей, при проведении праздничных мероприятий в Наурыз поручено обеспечить:

  • Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (без приготовления и реализации пищевой продукции организаторами и участниками мероприятий);
  • Исключение массового скопления населения;
  • При проведении мероприятий — соблюдение социальной дистанции, масочного режима, заполняемости театров, концертных залов в соответствии с зоной эпидемиологического риска, в которой находится регион на момент проведения мероприятия. В «красной» зоне — запрещено, в «желтой» зоне — не более 20 процентов, в «зеленой» зоне — не более 30 процентов;
  • При установлении юрт — исключение в них скопления людей, приготовления и употребления пищевых продуктов;
  • Исключение проведения мероприятий, предусматривающих непосредственный контакт людей (борьба, аударыспақ и другое);
  • Распределение проведения мероприятий по участкам с составлением графика проведения, с планируемым количеством участников при условии соблюдения социальной дистанции;
  • Максимальное рассредоточение площадок по всей территории населенного пункта для исключения массового скопления людей.

Отмечается, что ограничения в разных регионах принимаются в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

«Главные государственные санитарные врачи соответствующих территорий вправе самостоятельно принимать решения об ужесточении карантинных мер как в целом по региону, так и по определенному населенному пункту», — добавили в комитете.

Рекомендации по празднованию Наурыз мейрамы в условиях пандемии COVID-19 также озвучил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

«Рекомендуем провести предстоящие праздничные выходные дни в узком семейном кругу, минимизировать все контакты, не организовывать и не посещать массовые мероприятия, а также места скопления людей. Все концерты, спектакли, выставки, состязания айтыскеров и другие праздничные мероприятия рекомендуется проводить в онлайн-формате», — отметил он.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Костанайские автоперевозчики объяснили, почему ушли с пригородных маршрутов