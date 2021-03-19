Будут ли в Казахстане праздновать Наурыз

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана рассказали, какие ограничения будут действовать в Казахстане при праздновании Наурыза, передает Tengrinews.kz.
В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz говорится, что в настоящее время проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей запрещено. Правила касаются и Наурыза.
«В текущем году с учетом эпидемиологического неблагополучия по коронавирусной инфекции в мире и в Казахстане считаем целесообразным празднование Наурыз мейрамы провести максимально в онлайн-режиме. В случае проведения мероприятий в традиционном формате — с соблюдением ограничительных мер», — пояснили в Комитете санэпидконтроля.
Чтобы не допустить массового заражения людей, при проведении праздничных мероприятий в Наурыз поручено обеспечить:
- Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (без приготовления и реализации пищевой продукции организаторами и участниками мероприятий);
- Исключение массового скопления населения;
- При проведении мероприятий — соблюдение социальной дистанции, масочного режима, заполняемости театров, концертных залов в соответствии с зоной эпидемиологического риска, в которой находится регион на момент проведения мероприятия. В «красной» зоне — запрещено, в «желтой» зоне — не более 20 процентов, в «зеленой» зоне — не более 30 процентов;
- При установлении юрт — исключение в них скопления людей, приготовления и употребления пищевых продуктов;
- Исключение проведения мероприятий, предусматривающих непосредственный контакт людей (борьба, аударыспақ и другое);
- Распределение проведения мероприятий по участкам с составлением графика проведения, с планируемым количеством участников при условии соблюдения социальной дистанции;
- Максимальное рассредоточение площадок по всей территории населенного пункта для исключения массового скопления людей.
Отмечается, что ограничения в разных регионах принимаются в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.
«Главные государственные санитарные врачи соответствующих территорий вправе самостоятельно принимать решения об ужесточении карантинных мер как в целом по региону, так и по определенному населенному пункту», — добавили в комитете.
Рекомендации по празднованию Наурыз мейрамы в условиях пандемии COVID-19 также озвучил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.
«Рекомендуем провести предстоящие праздничные выходные дни в узком семейном кругу, минимизировать все контакты, не организовывать и не посещать массовые мероприятия, а также места скопления людей. Все концерты, спектакли, выставки, состязания айтыскеров и другие праздничные мероприятия рекомендуется проводить в онлайн-формате», — отметил он.
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