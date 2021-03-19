Будут ли в Казахстане праздновать Наурыз

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана рассказали, какие ограничения будут действовать в Казахстане при праздновании Наурыза, передает Tengrinews.kz.

В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz говорится, что в настоящее время проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей запрещено. Правила касаются и Наурыза.

«В текущем году с учетом эпидемиологического неблагополучия по коронавирусной инфекции в мире и в Казахстане считаем целесообразным празднование Наурыз мейрамы провести максимально в онлайн-режиме. В случае проведения мероприятий в традиционном формате — с соблюдением ограничительных мер», — пояснили в Комитете санэпидконтроля.

Чтобы не допустить массового заражения людей, при проведении праздничных мероприятий в Наурыз поручено обеспечить:

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (без приготовления и реализации пищевой продукции организаторами и участниками мероприятий);

Исключение массового скопления населения;

При проведении мероприятий — соблюдение социальной дистанции, масочного режима, заполняемости театров, концертных залов в соответствии с зоной эпидемиологического риска, в которой находится регион на момент проведения мероприятия. В «красной» зоне — запрещено, в «желтой» зоне — не более 20 процентов, в «зеленой» зоне — не более 30 процентов;

При установлении юрт — исключение в них скопления людей, приготовления и употребления пищевых продуктов;

Исключение проведения мероприятий, предусматривающих непосредственный контакт людей (борьба, аударыспақ и другое);

Распределение проведения мероприятий по участкам с составлением графика проведения, с планируемым количеством участников при условии соблюдения социальной дистанции;

Максимальное рассредоточение площадок по всей территории населенного пункта для исключения массового скопления людей.

Отмечается, что ограничения в разных регионах принимаются в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

«Главные государственные санитарные врачи соответствующих территорий вправе самостоятельно принимать решения об ужесточении карантинных мер как в целом по региону, так и по определенному населенному пункту», — добавили в комитете.

Рекомендации по празднованию Наурыз мейрамы в условиях пандемии COVID-19 также озвучил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.