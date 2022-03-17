Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст для женщин

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Будет ли снижаться пенсионный возраст для отдельных категорий женщин: матери, воспитывающие детей-инвалидов, женщины, работающие на предприятиях с тяжелыми условиями труда (строители, штукатуры) и т.д. Об этом спросила женщина на сайте Электронного правительства, передает zakon.kz.
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При этом она посетовала, что после 50 лет на работу не берут женщин, а после 60-ти найти работу просто невозможно.
В Министерстве труда и социальной защиты населения ответили, что в настоящее время пенсионное обеспечение на всех трех уровнях, включающих солидарную, базовую и накопительную пенсию, привязано к трудовому стажу.
Как известно, размеры солидарных пенсий постепенно снижаются, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.
Снижающиеся размеры солидарных пенсий должны компенсироваться возрастающими размерами накопительной пенсии, формируемой за счет обязательных пенсионных взносов (чем больше период перечисления и размер пенсионных взносов, тем выше ее размер).
Минтруда
При этом базовая пенсия предоставляется всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, в размере от 54 до 100% от прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе (как до 1998 года, так и после этой даты). То есть чем дольше работал гражданин, тем выше размер базовой пенсии.
Таким образом, предоставление раннего права выхода на пенсию не улучшит, а ухудшит уровень пенсионного обеспечения, так как размеры назначенных солидарных пенсий будут низкими. Лица моложе 40 лет из-за отсутствия требуемого трудового стажа на 1 января 1998 года правом на указанную выплату не будут располагать, пояснили в Минтруда.
Кроме того, там отметили, что снижение пенсионного возраста приведет к снижению размеров накопительной и базовой пенсионной выплат по причине сокращения периода стажа участия в накопительной пенсионной системе.
Таким образом, вопрос о снижении пенсионного возраста не рассматривается, резюмировали в ведомстве.
На сегодняшний день возраст выхода на пенсию для мужчин в Казахстане составляет 63 года, для женщин – 60,5 года (с 2018 года пенсионный возраст поэтапно повышается ежегодно на шесть месяцев и в 2027 году составит 63 года).
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