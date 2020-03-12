Будут ли закрыты детсады из-за угрозы коронавируса и продлится ли учебный год на лето?

Еще одна профилактическая мера коснулась школьников и студентов. Правительством Казахстана было принято решение продлить весенние каникулы с 16 марта по 5 апреля. На это же время студенты перейдут на онлайн обучение, передает alau.kz

Сегодня Правительством Казахстана было принято решение отправить школьников на отдых раньше положенного срока. Вообще на весенние каникулы дети должны были уйти 21 марта, а 3 апреля вернуться к учебе. Но из-за угрозы появления и возможного распространения в нашей стране коронавируса, школьные каникулы начнутся уже 16 марта.

«Документ, который мы получили буквально только что из Министерства образования, как раз таки говорит, что пока с 16 марта по 5 апреля. Я думаю, что все остальные какие-то изменения, возможные корректировки дат, времени, сроков возможны только в рамках текущей ситуации. Поэтому какова будет ситуация там будет приниматься уже решение соответствующие», — рассказал руководитель управления образования акимата Костанайской области Василий Цымбалюк.

Как известно вплоть до конца следующей недели школьники должны были писать СОРы и СОЧи. Но из-за непредвиденных обстоятельств их тоже переносят. Проводиться будут контрольные в сжатые сроки и в большом количестве.

«Вот уже буквально с сегодняшнего дня многие начали их проводить, многие с завтрашнего дня начнут организовывать эту работу. Пользуясь случаем, обращаюсь к родителям с пониманием отнестись к этим мерам. Все это делается во благо. Для того чтобы сохранить и обеспечить жизнь и здоровье наших детей», — добавил Василий Цымбалюк.

Некоторые школы уже решили, что детям дополнительно придется выйти в субботу, чтобы дописать все контрольные. Василий Цымбалюк также отметил, что продление учебного года на летний период пока не планируется. Все пропущенные учебные часы будут компенсированы за счет времени, выделенного на повторение тем и факультативов. Но если со школьниками вопрос решен, и массового скопления детей не будет, то что же с детскими садами?

«Многие родители работают и понятно, что дети не могут дома одни оставаться в этом возрасте. Поэтому детские сады работают в прежнем режиме. Но с рекомендацией Министерства образования, чтобы по возможности родители детей все-таки оставляли дома. В этом случае им надо будет писать заявление в детский сад, о том что они оставляют ребенка дома», — пояснил Василий Цымбалюк.

На это время (с 16 марта по 5 апреля) работу прекращают и все организации дополнительного образования. И последняя мера. Со следующей недели студенты колледжей и ВУЗов будут обучаться дистанционно. А тем, кто проживает в студенческих общежитиях, необходимо будет разъехаться по домам.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.