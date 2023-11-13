Будут недовольные, но земля нужна государству. Аким Костаная о строительстве школы в районе «Наримановки»

Вопрос нехватки детских садов и школ в Костанае обсудили сегодня на аппаратном совещании с участием акима города.

Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что необходимо переселить городской военкомат и частную автошколу из здания типового детского сада, которое находится по улице Маяковского.

«Нужно подумать, как это сделать, но детского сада там не хватает. Он там необходим», — сказал Марат Жундубаев.

Снова аким Костаная высказался и по поводу «Наримановского рынка».

«Надо признать, он себя изжил. Надо с ним тоже что-то делать. Там около гектара. Это государственная собственность — земля. Есть частники, с кем надо работать, они будут не довольны. Если это будет детский сад, нам достаточно будет этой территории рынка, если это будет школа, то надо будет выкупать еще территорию, доводить площадь до трех гектаров. В Жана кала нет школ, надо компенсировать. Микрорайон построили, а ни школы, ни сада. Что для нас важнее? Если школа — будет выкуп, мы на это пойдем, будем просить у акима области. Говорят, школа важнее. Люди, я так думаю, будут возмущаться. Где у кого бизнес там, дома и так далее, но здесь государству необходимость «на лицо», — отметил глава города.

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