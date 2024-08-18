Будут отключать от связи. В РК планируют вести «черный список» смартфонов

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В Казахстане планируют создать белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Если телефон попадет в черный список, ему перестанут предоставлять услуги связи, передает NUR.KZ
На портале «Открытые НПА» 16 августа опубликован документ под названием «О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. министра информации и коммуникаций РК от 23 мая 2018 года № 226 «Об утверждении Правил регистрации абонентских устройств сотовой связи». В проекте приказа указывается большое количество поправок, которые ранее в приказе отсутствовали. Одно из предлагаемых новшеств — создание белого, серого и черного списка мобильных телефонов.
Белый — список абонентских устройств сотовой связи, сведения о которых успешно верифицированы в информационной системе мониторинга и идентификации устройств сотовой связи (далее — ИС МИУ) и включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи в соответствии с правилами;
Серый — список абонентских устройств сотовой связи, не внесенных в белый и черный списки, которые временно включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.
Черный — список абонентских устройств сотовой связи, не включенных в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи в соответствии с правилами.
Попасть в него можно, если:
- идентификационный код телефона некорректен или изменен;
- отсутствует идентификационный код, присвоенный заводом-изготовителем;
- идентификационный код которых внесен в черный список базы данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA);
- отсутствует подтверждение сведений о производстве абонентских устройств сотовой связи на территории РК и (или) сведений о ввозе абонентских устройств сотовой связи на территорию РК в соответствии с таможенным и налоговым законодательством.
Когда телефон попал в серый список, абонента должны уведомить об этом. В сером списке можно будет находиться 30 дней.
Если абонент не предпринял никаких мер, то он попадает в черный список Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA). Оператор сотовой связи с момента получения указанного уведомления информирует владельца абонентского устройства сотовой связи о запрете предоставления услуг сотовой связи с указанием оснований запрета. Проект открыт для обсуждения до 2 сентября 2024 года.
@Автор: Самат Каримов